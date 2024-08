Gli scienziati in erba si sfidano a ComoNext per curare il pianeta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Verrà ospitata a, il polo dell’innovazione della provincia di Como, la settimana edizione di ’Cassini Hackathon’ la sfida tra giovani universitari delle facoltà scientifiche di tutta Europa chiamati a sfruttare le tecnologie spaziali per supportare la transizione verso un sistema economico sostenibile e la protezione dell’ambiente. La maratona scientifica si svolgerà simultaneamente in Italia, Albania, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Lettonia, Norvegia, Polonia, Romania, Spagna nel week-end del 13-15 settembre. L’evento è aperto sia a principianti che a esperti ed è per tutti una occasione per entrare in contatto con il settore e con persone che, in tutta Europa, condividono la stessa passione per lo Spazio.