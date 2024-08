Fiorentina sorteggio Conference a Montecarlo | pescati Lask e Vitoria tra i sei avversari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Firenze, 30 agosto 2024 – Ecco i sorteggi dellaLeague. Lascopre il suo futuro, ovvero le sei squadree che incontrerà sia in casa che in trasferta. Anche laè investita dal nuovo format che riguarda anche Champions ed Europa League. Per i viola è già evitato lo spauracchio Panathinaikos così come quello del Betis Siviglia, due squadre non semplici da affrontare., Hapoel,, The New Saints, San Gallo e Pafos: questi sono i sei, New Saints e Pafos saranno in casa., New Saints e San Gallo in trasferta.