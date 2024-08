Fiorentina mercato chiuso Il riepilogo degli affari estivi in entrata e in uscita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Firenze, 31 agosto 2024 - Il calciodellae dei club italiani è. Al di là di qualchesecondaria che è possibile in paesi con ilancora aperto, le trattative sono rimandate al mese di gennaio. Lo abbiamo seguito giorno dopo giorno dallo scorso 4 giugno, ogni sera con l'appuntamento fisso del 'Colpo di Mezzanotte'. Per laè stato unlungo, complicato. Ma tutto sommato rivoluzionario. Sarà il campo a emettere il proprio verdetto e solo più avanti capiremo se la squadra è più o meno forte di quella dello scorso anno. Per il momento il gruppo di Palladino è un cantiere completamente aperto. In tanti ne sono entrati a far parte da pochi giorni o da poche ore. Altri come Gosens arriveranno soltanto oggi. Insomma, per i giudizi c'è tempo, intanto riepiloghiamo quello che è stato in questi tre mesi di trattative.