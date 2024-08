FIERA DEL DISCO DI FAENZA al MEI 2024

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il 5 e il 6 ottobrepresso il Palazzo del Podestà a, il Mei in collaborazione con il Music Day Roma presenta LADELDI. A Mark Kostabi è assegnata la Targa MEI copertina dell’Anno, e a Carlo Marrale andrà il Premio alla Carriera per i 40 anni di “Vacanze Romane”. Andiamo a scoprire cos’è ladele il programma delle giornate del MEI di. Cos’è ladel? Il 5 e il 6 ottobrepresso il Palazzo del Podestà a, il Mei in collaborazione con il Music Day Roma presenta laDELDI, nell’ambito della nuova edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente ed emergente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi. Ladeldiè un evento annuale che celebra il mondo della musica e del collezionismo di dischi.