F1 Libere 2 Monza | Sainz terzo tempo dietro Hamilton e Norris

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un’altra ora in pista per i piloti della Formula 1 che hanno così avuto modo di testare ancora una volta il percorso di. E’ stata una serata ricca di eventi imprevisti e che ha un po’ chiarito forse il bilanciamento di forze che vedremo poi nella gara di domenica. Charles Leclerc di certo ha fatto più di qualche prova generale così come, mentreè sembrato essere più brillante in una prima fase, insieme a. Ci sono stati poi anche momenti di paura con l’incidente di Magnussen che ha fatto un testacoda nella seconda curva del circuito e che ha portato allo sventolamento della bandiera rossa. Andiamo allora a vedere quali sono stati i tempi delle2 del GP didi F1. F1,2 GP(Credit foto – XPB Images) 1 LewisGBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m20.