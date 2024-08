F1 Ferrari | quale resa degli aggiornamenti? McLaren e Red Bull partono un gradino sopra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Siamo a un passo dall’inizio del weekend più atteso della stagione per lae per gli italiani nel Mondiale di Formula 1. Comincia il Gran Premio d’Italia a Monza, il GP di casa per la Rossa e per questo il Cavallino Rampante vuole mettersi l’abito migliore: sono attesiche potrebbero permettere un salto in avanti rispetto alle ultime settimane che hanno abbassato le ambizioni costruite dopo Montecarlo. Aggiornamento che riguarda in particolar modo il fondo ed è atto a risolvere i problemi di bouncing che questa macchina ha dovuto fronteggiare nell’ultimo blocco di gare. Un problema che di fatto ha allontanato la Rossa dal piano die Redche si potrebbero comunque notarettutto dalle prossime gare e non subito nell’immediato, essendo una pista inedita nellaapportare grandi cambiamenti.