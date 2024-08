De Gregori ' parla' e fa innamorare Perugia col valzer

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 - Francesco Deche incita il pubblico ad alzarsi in piedi e ballare il– “che è un ballo semplice semplice, dai” – da queste parti non si era mai visto. Eppure, giovedì sera al Barton Park di(per la stagione “Moon in June” e il cartellone di “Sergino Memories”, progetto del Comitato “Per Sergio Piazzoli” a dieci anni dalla scomparsa dello storico promoter perugino) il cantautore romano lo ha fatto: è apparso empatico, lontano dal suo proverbiale ‘distacco’ verso il pubblico. Un pubblico quello accorso al Barton (cornice ideale e ricolma di persone che attendevano la sua voce poetica) che lo adora ma che ha imparato ad essere rispettoso dei modi e dei tempi del Principe. E invece è stato lui ad annunciare che c’erano delle novità in questo concerto.