Crosetto | via Difesa da Patto Stabilità

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 30 agosto 2024) 18.35 "L'Europa deve decidere se escludere le spese delladaldi.Se non sarà così,non riusciremo ad assumerci gli impegni che la stessa Europa vuole". Così il ministro della,a Bruxelles per il Consiglio informale. "Anche perché alla Nato non basterà il 2%,si andrà al 2,5-3%". "Kiev non contesta nulla all'Italia sull'uso delle armi", sottolinea. "Noi addestriamo gli ucraini in Italia. E' più sicuro"."Contentissimo" per il nome di Fitto come Commissario Ue. "Ci rappresenterà benissimo".