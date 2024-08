Corriere dello Sport – Mai avuto offerte di rinnovo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 30 agosto 2024) 2024-08-29 17:28:00 Arrivano conferme dal CdS: Federico Chiesa è il settimo giocatore italiano a vestire la maglia del Liverpool dal 1992/93 dopo Aquilani, Balotelli, Borini, Dossena, Paletta e Padelli. Attraverso un video pubblicato sull’account X dei Reds, con le prime immagini di Chiesa con la sua nuova maglia, sono arrivate anche le sue prime dichiarazioni da giocatore del club inglese: “È un sogno che diventa realtà. Quando sento parlare del Liverpool mi vengono in mente i trofei, le vittorie, le grandi notti di Champions League ad Anfield. Sono veramenet emozionato, non vedo l’ora di sentire il coro, tutti i sessantamila tifosi del Liverpool cantare “You’ll never walk alone”.