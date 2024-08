Concordato preventivo biennale cos' è e a chi conviene

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 agosto 2024 – Il decreto legislativo numero 13 del 12 febbraio 2024 prevede l'istituto di compliance noto comeche ha il principale scopo di aiutare i contribuenti nell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi. Si tratta di un misura che non è rivolta a tutti, ma che anzi permette l’accesso soltanto a specifiche categorie come i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Isa, Indici sintetici di affidabilità, (articolo 9 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50). L’utilità delsta tutte nella possibilità delle imprese di riuscire a pianificare in anticipo di due anni le tasse che dovranno essere versate al Fisco.