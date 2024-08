Coez | la biografia

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 30 agosto 2024) ROMA – Silvano Albanese, in arte, nato in provincia di Salerno nel 1983 ma cresciuto a Roma, è un rapper e cantautore tra i più apprezzati sia nell’ambiente underground italiano sia nel circuito mainstream. Muove i suoi primi passi nella cultura hip-hop come writer, realizzando diversi murales per le strade della Capitale. A 19 anni, insieme ai suoi amici Franz e Nicco, ha fondato i Circolo Vizioso, il suo primo progetto musicale. Nel 2007, pubblicano il loro primo disco ufficiale dal titolo “Terapia”, prodotto da Ford 78 e Sine. Nello stesso anno, il gruppo si è espanso grazie all’incontro con gli Unabombers (Lucci, Hube e Ford78), formando così il collettivo Brokenspeakers. Nel 2009 pubblicano il loro primo disco intitolato “L’album”, al quale hanno collaborato alcune figure di spicco della scena rap romana: Danno, Il Turco e Supremo73.