Carlo Ciucchi Alla Biennale un messaggio di pace e solidarietà

(Di venerdì 30 agosto 2024) "Mi sento un cittadino del mondo e mi definisco un migrante dell’arte. Non mi sento, invece, né scultore, né pittore, ma un messaggero che cerca di comunicare attraverso tutto quello che ha disposizione. L’importante infatti, sono i messaggi, soprattutto se riguardano i temi critici della nostra attuale esistenza". Così si raccontain arte ’Picchio’, maestro toscano che allea talento poliedrico e impegno sociale. Nato a Dicomano (Fi), paese in cui ancora oggi vive e lavora, e formatosi nell’ambente annigoniano dopo aver frequentato la scuola Statale d’Arte e l’Accademia di Belle Arti di Firenze, è un’artista versatile, nei temi e nella tecnica (che "dev’essere il mezzo e non il fine per l’opera" spiega), abile nel mettere le sue doti espressive al servizio "di un’arte messaggera, ora più che mai".