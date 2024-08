Borse firmate abiti d’archivio e non solo gli indirizzi online su cui scovare la migliore moda che arriva dal passato

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 30 agosto 2024) Di tendenza, ma soprattutto sostenibile. Il fashion second hand è ormai una realtà sempre più presente nei nostri guardaroba. Un armadio che si rispetti, oggi più che mai, non può prescindere da capi didelle decadi passate. Se infatti ogni nuova stagione porta con sé l’entusiasmo di acquistare must have in arrivo dalle collezioni appena prodotte e sbarcate in boutique, sarà bene sublimare questa voglia di shopping con un approccio più green e consapevole. Preferendo o quanto meno affiancando capi pre-owned e pre-loved. Per fare la scelta giusta, basterà sapere dove comprarevintage.