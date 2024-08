Addio pioggia? Cosa resta sull' Italia | la buona notizia arriva da Sottocorona

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 30 agosto 2024) Agosto volge quasi al termine e lo sguardo, anchee previsioni meteo, è proiettato a settembre. Paolo, meteorologo di La7, ha fatto il quadro del tempo nel suo consueto appuntamento durante la trasmissione Omnibus, partendo prima dalla situazione generale: “Come al solito in queste ore della mattina di nuvole non ce ne sono molte, anche ieri non ce ne sono state tantissime, ma ancora quella instabilità del pomeriggio qualche effetto l'ho avuto. Al momento c'è ben poco, c'è questa zona di nuvolosità molto irregolare che si trova a ovest, sostanzialmente non ci interessa, non arriverà a interessarci. Anche perché c'è poco movimento, quindi la pressione rimane abbastanza stabile. Le variazioni del tempo in questi giorni saranno piuttosto piccole”.