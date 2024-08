Violento nubifragio a Orentano vento fortissimo e pioggia Numerosi alberi caduti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024)(Pisa), 29 agosto 2024 – Sono stati attimi di vera e propria paura quelli vissuti nel tardo pomeriggio di ieri dagli abitanti di, frazione del comune di Castelfranco di Sotto. Undownburst ha investito il paese, causando danni e disagi. "Per lo più - ha spiegato il sindaco Fabio Mini in una nota - i problemi si sono verificati per i rami deglisulla strada e per le paline della segnaletica stradale e della nomenclatura delle strade che sono state divelte dalle raffiche diimprovvise”. Mini ha anche coordinato sul posto gli interventi più urgenti della protezione civile e pianificato, prosegue la nota, “nella piccola emergenza il lavoro del Comune, cominciato questa mattina". Ilnon ha procurato danni alle persone.