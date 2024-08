VIDEO – Sorteggio Champions League come funziona! Inter 31 rivali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Manca meno di un’ora aldella nuova fase campionato di, al via alle 18. In attesa della diretta, che potete seguire su-News.it dalle 17.45, ecco ilmento nel nostrocurato da Romina Sorbelli., CAMBIA IL FORMAT! – Oggi alle 18 ildi Monte-Carlo darà forma alla nuova fase campionato di. Niente più gironi, si passa alla classifica unica con un tutti contro tutti. Rispetto a com’era prima, si giocheranno otto giornate anziché sei. Le prime otto passano direttamente agli ottavi, dalla nona alla ventiquattresima partecipano agli spareggi che daranno le avversarie delle teste di serie. Le prime partite si svolgeranno da martedì 17 a giovedì 19 settembre, per la prima giornata. Nelsottostante del canale YouTube di-News.