Us Open i tormenti di Tsitsipas | Soffro di burnout a lungo termine E riflette sul futuro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Stefanos, uno dei talenti più brillanti del tennis mondiale, ha regalato un momento di grande sincerità dopo la sua eliminazione al primo turno degli US. Il tennista greco, sconfitto dall’australiano Thanasi Kokkinakis, ha utilizzato la conferenza stampa post-partita per parlare apertamente del suo stato d’animo, rivelando un profondo senso di smarrimento e una condizione di “” che sta minando la sua carriera., che negli ultimi anni è stato protagonista di importanti successi, ha ammesso di non riuscire più a ritrovare quel tennis che lo aveva contraddistinto in passato. “In questo momento sto faticando ad entrare nel ritmo delle vittorie e dei buoni risultati nei grandi tornei, quei momenti che avevo due o tre anni fa. Devo trovare qualcosa che possa aiutarmi a tornare alla vittoria”, ha dichiarato il 26enne greco.