Uno dei migliori film di Channing Tatum in tendenza su Netflix dopo il debutto di Deadpool e Wolverine Gambit

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 29 agosto 2024)ha finalmente avuto la possibilità di interpretare, grazie a un ruolo in, e i fan lo hanno amato in ogni sua parte. Una sua battuta del(purtroppo registrata illegalmente in un cinema) è diventata uno dei meme più virali dell’estate e il suo nuovo thriller Blink Twice ha ricevuto recensioni entusiastiche dalla critica.sta vivendo un’estate eccezionale, e questa attenzione si sta traducendo anche nel mondo dello streaming. Uno deidiè diventato uno dei più popolari sul catalogoamericano. Ilin questione è Logan Lucky, ildi rapine nel sud del mondo del regista di Ocean’s Eleven Steven Soderbergh.