Una parola per le vittime? Jebreal sbotta scintille con Aprile e Telese

(Di giovedì 29 agosto 2024)a In Onda, il talk condotto da Mariannae Lucasu La7. Tra gli ospiti della puntata di giovedì 29 agosto c'è Rula, la giornalista palestinese con cittadinanza israeliana e italiana chiamata a commentare i recenti sviluppi in Medio Oriente, a partire dall'attacco israeliano in Cisgiordania. Il governo di Netanyahu sembra aver aperto un altro fronte dopo quello a Gaza e con Hezbollah al nord, al confine con il Libano. "È il risultato del fallimento della comunità internazionale ma anche della complicità di chi continua armare un governo sotto processo per genocidio alla Corte Internazionale di giustizia e condannato un mese fa per la criminalità dell'occupazione, la colonizzazione e l'apartheid contro i palestinesi", tuona la giornalista.