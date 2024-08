Troppe liti e ritrovo di pregiudicati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) La Polizia di Stato, con decreto del Questore della provincia di Perugia, ha disposto la chiusura e la sospensione della licenza di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, nella zona di Fontivegge, per un periodo di 15 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. Il provvedimento è stato adottato dopo aver accertato il verificarsi nel locale di violentee dopo aver verificato che all’interno dello stesso sono state identificate persone con precedenti di polizia. I fatti alla base del provvedimento amministrativo sono stati accertati a gennaio, maggio, giugno, luglio e agosto 2024 quando diversi equipaggi delle forze di polizia, impegnati nel controllo del territorio del quartiere, sono dovuti intervenire per sedare o reprimereed aggressioni.