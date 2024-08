Traffico Roma del 29-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità ben trovati all’ascolto Grande Raccordo Anularerallentato lungo la carreggiata interna a causa di un incidente avvenuto tra le uscite Nomentana e Tiburtina sulla tangenziale est e coda all’altezza del verano a causa della chiusura per lavori in direzione San Giovanni tra l’uscita a San Lorenzo Verano e viale Castrense non è da escludere la riapertura in Viale di Valle Aurelia la polizia locale Ci segnala che per poter effettuare lavori presso il viadotto delle Fornaci istituito il divieto di transito tra via Anastasio II e la rotatoria in prossimità di via Giuseppe Bonaccorsi a partire da domani venerdì 30 di agosto inizieranno le operazioni di bonifica di via Falcone Borsellino e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto la cosiddetta panoramica si tratta di interventi atti a mettere in sicurezza ...