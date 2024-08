Sharon Verzeni interviene la criminologa Bruzzone

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 29 agosto 2024) Personaggi tv. Robertaha condiviso la sua opinione sul casoieri a “Zona Bianca”, delineando il profilo psicologico possibile dell’assassino: una persona con gravi problemi personali, disorganizzata, e con una percezione distorta della realtà e delle relazioni interpersonali. Leggi anche: Ilary Blasi e Totti, la svolta tra loro due: fan in estasi, nessuno se l’aspettava Leggi anche: Valeria Marini e l’amore con un cantante molto famoso: ha svelato tuttolaRobertaOmicidio di, l’ipotesi di delitto passionale. I delitti passionali possono verificarsi non solo all’interno di relazioni intime, ma anche tra conoscenti o addirittura estranei, spesso come risultato di proiezioni o fantasie personali.