Sampdoria vs Bari | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 29 agosto 2024) Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Sarà vietato sbagliare per due squadre in grande difficoltà e ancora a secco di vittorie.vssi giocherà sabato 31 agosto 2024 alle ore 18 presso lo stadio Marassi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Un solo punto in tre partite non se lo immaginava nessuno nell’ambiente blucerchiato. Dopo il pareggio ottenuto all’esordio a Frosinone, la Doria ha incassato due sconfitte consecutive contro Reggiana e Salernitana che sono costate l’esonero del tecnico Pirlo al quale subentrerà Andrea Sottil. Una decisione inevitabile presa per il bene di un club che per blasone non può permettersi un altro anno di sofferenza in cadetteria.