Samoa Joe | Voglio dedicare il tempo che mi resta ad esaudire i sogni dei fan

(Di giovedì 29 agosto 2024)Joe è indubbiamente un veterano del pro wrestling, con trascorsi stellari in diverse federazioni come TNA, ROH e WWE. Durante un panel al Terrificon, è stato chiesto a Joe quali match sarebbe interessato a disputare e l’ex AEW World Champion ha risposto parlando degli obiettivi che si è prefissato in quest’ultima parte della sua carriera. Solo per i fan “È una risposta difficile, perché sono interessato a fare solo gli incontri che i fanno vedere. Non ho alcun interesse a fare un match di vanità con qualcuno che è l’avversario dei miei, perché non lo faccio per me. Non lo faccio per riempire il mio curriculum, per arricchire il mio portafoglio. Lo faccio per suscitare l’interesse dei fan. Inevitabilmente, a questo punto della mia carriera e della mia vita, la domanda è nelle vostre mani. Quali match volete vedere, perché è questo che mi interessa fare”.