Renzi il guastatore | vuole lusingare Il Pd con il suo curriculum da serial killer dei governi

(Di giovedì 29 agosto 2024) Matteoè simpatico. E lo diciamo da tempo. E’ una sorta di Valerio Zanone reincarnato, il segretario del Partito liberale che con l’1,8%, ai tempi del proporzionale, cerava di dettare legge nel pentapartito. Ma Zanone, però, aveva continenza e senso del pudore. Il “” dei, invece, no. E facendo i conti della serva probabilmente oggi non avrebbe neppure quella percentuale che i liberali, dignitosamente, confermavano ad ogni elezione. L’estate dell’ex premier di Rignano è stata tribolata ma sembra avere avuto un epilogo: nessuno lo, ovviamente in primis quel centrosinistra che ha abbattuto e in cui oggi tenta di rientrare.