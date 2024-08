Ravello tributo a Carosone | il ricavato a sostegno dell’imprenditoria femminile in Burkina Faso

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Saranno i Giardini Wagner del Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, ad accogliere questa sera, a partire dalle ore 19, ilal maestro. Con ildel concerto “Napoli racconta”, l’Associazione Progetto Famiglia Cooperazione OdV, organizzatrice dell’evento giunto alla II edizione, promuove e sostiene l’imprenditoriadel, nell’ambito del Progetto Donna. In una terra in cui solo una piccola percentuale di donne può concludere gli studi, l’Associazione, grazie all’energia e all’entusiasmo dell’instancabile fundraiser Dina Coppola, offrirà alle donne delcorsi mirati di cucito ed artigianato per facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro. Il management del Caruso, oltre a mettere a disposizione la location meravigliosa , offrirà un aperitivo per ringraziare e salutare quanti hanno sostenuto il progetto.