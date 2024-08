Puskas Akademia Fiorentina streaming e diretta tv | dove vedere il ritorno del playoff di Conference League

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 29 agosto 2024)tv:ildeldi. Sky Sport, Tv8 Questa sera, 29 agosto 2024, alle ore 21Academia egiocano una partita da dentro o fuori alla “Pancho Arena” di Felcsut, valevole per ildeidi UEFA. Si riparte dal 3-3 dell’andata, maturato allo “Stadio Artemio Franchi” di Firenze. In palio un posto nel girone della prossima. Maintv e in? Sky? Dazn? Rai? Tv8? Ecco tutte le informazioni. In tv Potete seguire il play off diAcademiaintv questa sera, 29 agosto 2024, alle ore 21 su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e in chiaro su Tv8, al tasto 8 del digitale terrestre. Non è prevista lasu Dazn o su altri canali.