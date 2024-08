Paralimpiadi di Parigi 2024 dove vederle in streaming e in tv

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ledi, previste dal 28 agosto al 8 settembre, saranno visibili in esclusiva per l’Italia insu Raiplay e in tv sulle reti Rai. In particolare, come già avvenuto per le Olimpiadi di luglio, Rai 2 stravolgerà completamente il proprio palinsesto, trasformandosi in rete olimpica, con trasmissione ininterrotta di gare dal mattino a tarda sera, fatte salve le canoniche interruzioni per la messa in onda del telegiornale (in tre fasce orarie; a ora di pranzo, verso le 18 e alle 21). Alcune gare saranno visibili su Raisport (canale 58 del DTT) e, naturalmente, sarà possibile seguire entrambi i canali in, attraverso la piattaforma Raiplay.