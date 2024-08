Omicidio di Sharon il testimone | Potrei riconoscere l’uomo che non si è più visto da quella sera

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Terno d’Isola. “Non si è piùin giro ericonoscerlo”. Mohamed non ha paura a riportare la testimonianza che ha rilasciato ai carabinieri di Calusco tre giorni dopo l’diVerzeni., titolare di una pizzeria che si trova a trecento metri dal punto in cui la 33enne è stata accoltellata a morte, si era presentato in caserma insieme al fratello, che abitando lì vicino era stato convocato come persona informata dei fatti. A fornire la dichiarazione più importante è stato invece Mohamed, che ha parlato di un uomo di origini nordafricane che frequentava piazza Sette Martiri a Terno e “non si vede più in paese proprio dalla notte del delitto”, spiega il trentenne anche davanti ai microfoni.