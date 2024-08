Nuoto otto azzurri in finale alle Paralimpiadi Barlaam e Gilli comodi Boggioni Raimondi e Procida vogliono la medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Prendono il via le gare didi Parigi. Alla Defense Arena l’Italia sorride conche accedonofinali. Non spinge Simonenei 400 stile libero S9: il suo 4’26”30 gli basta per la sesta piazza totale e qualificarsi senza problemi in. Miglior tempo di giornata il 4’19”31 dell’australiano Timothy Hodge, dicicentesimi davanti al detentore del record del mondo, il connazionale Brenden Hall. Ad imitarlo nella gara femminile c’è Vittoria Bianco: tempi accomodanti anche in questa batteria, con la ragazza di Putignano terza assoluta in 4’52”26.