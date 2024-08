Meteo giovedì in prevalenza soleggiato ma persistono le nubi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’area depressionaria in azione sul Mediterraneo centrale si sposterà gradualmente verso i Balcani nei prossimi giorni e al suo posto rimonterà un promontorio anticiclonico in risalita dall’Europa sudoccidentale.tuttavia sarà ancora in grado di innescare altri temporali pomeridiani sull’Appennino centro-meridionale, venerdì ancora sui rilievi dell’estremo Sud Italia, mentre altrove il tempo si farà sempre più stabile con temperature in aumento. Nel weekend sarà l’anticiclone a dominare la scena, con tempo stabile e temperature in ulteriore aumento, tanto che il caldo si farà piuttosto intenso per essere la fine di agosto. Sul finire della settimana invece la coda di un fronte atlantico si avvicinerà al Nord Italia, provocando probabilmente un certo deterioramento del tempo a partire dalle Alpi occidentali. Ecco i dettagli:GIOVEDI’.