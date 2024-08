Manuela Carriero commenta Michele Longobardi nuovo tronista di Uomini e Donne e svela se scenderebbe a corteggiarlo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 29 agosto 2024) La anticipazioni delle prime registrazioni della nuova stagione dihanno rivelato una serie di sorprese e colpi di scena. Tra questi, l’annuncio dicomedel celebre programma di Maria De Filippi ha fatto molto discutere. In particolare, l’exnon ha esitato a esprimere il suo pensiero a riguardo, condividendo le sue opinioni in un’intervista rilasciata a Fanpage.it., ventottenne di Castellammare di Stabia e dipendente della Pubblica Amministrazione, non è un volto sconosciuto al pubblico del programma. In passato, ha ricoperto il ruolo di corteggiatore proprio di, ma il loro percorso non ha avuto un lieto fine. Ora, con il suoruolo diavrà l’opportunità di trovare l’amore in prima persona.