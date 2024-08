Manuel Bortuzzo alle Paralimpiadi di Parigi | Spero di vincere un oro! – ecco quanto gareggia

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 29 agosto 2024) C’è anchenella squadra olimpica italiana delle2024 che si stanno attualmente tenendo a. Il nuotatore, finito in sedia a rotelle dopo un colpo di pistola a lui indirizzato per sbaglio, ha così commentato ad ANSA questa sua prima volta. “È una sensazione bella, qui percepisci di aver raggiunto l’apice. Essere ami dà quella serenità di dire di essere arrivato, ora non c’è nulla da perdere. Mi approccio a questo evento con serenità, perché ho lavorato e sono soddisfatto di come l’ho fatto. Ho tanta voglia di fare, non vedo l’ora dire. È tutto molto bello e sono molto gasato. La competizione è la stessa, tutto identico. Cambiano i compagni di viaggio, ma solo loro, perché le sensazioni sono uguali. Mi auguro che i Giochi Paralimpici possano essere seguito allo stesso modo delle Olimpiadi, perché meritano.