Ma così? Subito Uomini e Donne | incredibile è successo tra i due big alla prima registrazione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Aè giàdi tutto nelladel dating show di Maria De Filippi. Una lite furiosa ha riguardato due protagonisti della trasmissione di Canale 5 e il pubblico è già rimasto senza parole. Ovviamente c’è attesa per rivedere a Mediaset i vari protagonisti, ma già le prime anticipazioni stanno facendo discutere parecchio. Nel programmala tensione si è alzata fin dae la lite furiosa è stata protagonista immediatamente. Non sappiamo cosa succederà nelle prossime settimane, ma senz’altro la situazione potrebbe degenerare ancora se non dovessero esserci delle tregue, favorite da Maria De Filippi. Leggi anche: “Diteci che non è vero”.