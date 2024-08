Le due amiche si sono sfidate a colpi di flessioni e addominali sotto il sole di Milano

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 29 agosto 2024) Le vacanzefinite, ma l’amicizia e la voglia di mantenersi in forma no. Diletta Leotta ed Elodie hanno riabbracciato la routine milanese con un energico workout all’aperto, dimostrando che il divertimento non manca mai, nemmenola fatica. Le due, reduci da estati all’insegna del relax e dei progetti lavorativi, siritrovate al parco di Porta Nuova per una sessione di allenamento che ha messo alla prova i loro muscoli e scatenato risate a crepapelle.