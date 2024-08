I fan di Ultimo si presentano al funerale di nonna Gina e scattano foto | Fate schifo Niccolò si è arrabbiato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sono giorni difficili per, all’anagrafeMoriconi, per la perdita dell’amata, scomparsa a 96 anni lo scorso lunedì. Oltre al doloroso lutto, però, il cantante romano ha dovuto fare i conti anche con i suoi fan che, consapevoli degli spostamenti solitamente ‘top secret’ dell’artista, hanno deciso di oltraggiare le commemorazioni dell’anziana signora presentandosi al. Tutto, solo per procacciarsi un selfie o un autografo dal cantante. Era stata una pafandom dia cercare di invitare tutti a evitare di compiere gesti estremi solo per incontrare il loro idolo dopo che alcuni ‘fan’ si erano mobilizzati verso la clinica dov’era ricoverata ladel cantante. Purtroppo, però, il messaggio non è servito a nulla e questi sostenitori, o presunti tali, avrebbero comunque deciso di presentarsi all’saluto dialla tanto amata