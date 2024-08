Guerra Israele Hamas perché ora si parla impropriamente di tregua

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 29 agosto 2024) Laper permettere la vaccinazione antipolio a Gaza è solo l’ultimo atto di una partita più ampia e complessa.di “pause umanitarie“, negando che si tratti di una vera, mentre a Gaza dichiara di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali. Nel frattempo, in Cisgiordania, si intensificano le operazioni militari con pesanti ripercussioni diplomatiche: l’Europa valuta sanzioni,corre ai ripari, e, dal suo angolo, minaccia di rispolverare i metodi più cruenti. Il fuoco incrociato non sembra destinato a spegnersi presto. Laper permettere ai palestinesi di vaccinarsi esiste veramente? Innanzitutto, sidi, unaconcessa dall’esercito israeliano per permettere ai residenti a Gaza di vaccinarsi contro la poliomielite probabilmente è fantascienza.