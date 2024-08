Educazione motoria in tutte le classi della scuola primaria | perché è importante

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) La legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, al comma 329, aveva introdotto l’insegnamento dell’nellacon l'obiettivo di far assumere, sin da piccoli, "comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppopersona", riconoscendola, inoltre, quale una vera e propria "espressione di un diritto". È stato infatti riconosciuto quanto siavalorizzare lo sport e l'attività fisica per potenziare la salute psicofisica, la socialità e il diritto alla motricità dei più giovani. Tale disciplina è in grado di formare gli alunni, rendendoli capaci di conoscere se stessi e l'ambiente che li circonda, favorendo le relazioni con i compagni.