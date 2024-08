Dumfries accordo vicino per il rinnovo con l’Inter! E l’agente si ‘tutela’ – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024)si prepara a mettere a segno un altro importante colpo di mercato, questa volta non in entrata, ma blindando Denzel, rimasto uno dei pochi con un contratto in scadenza a giugno 2025. Come sottolineato questa mattina in edicola dal Corriere dello Sport, Con la chiusura della finestra di trasferimenti estiva, la dirigenza nerazzurra ha intenzione di accelerare i tempi per finalizzare l’. TUTTO FATTO – Le trattative per il prolungamento del contratto sono ormai in una fase avanzata, con le cifre già concordate tra le parti. Denzel, attualmente legato alda un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione, vedrà il suo stipendio salire a 4 milioni di euro annui. Un aumento significativo che testimonia la volontà del club di confermare la fiducia nel giocatore, sfruttando anche i vantaggi fiscali offerti dal Decreto Crescita.