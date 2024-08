Da Kate Middleton a Rania di Giordania | in cosa sono laureati re e regine

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 29 agosto 2024) Settembre, tempo di nuovi inizi. Soprattutto scolastici. A breve, con la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, per milioni di bambini, adolescenti e giovani ricomincia la formazione. E ci si torna a sedere sui banchi di scuola, a qualunque età. Anche a corte. Ma se ai tempi della regina Elisabetta era tradizione che i royal venissero istruiti a palazzo, oggi principi, principesse, futuri re esolitamente escono da corte per frequentare la scuola insieme ai coetanei. È stato così per re Carlo, iscritto dal padre, durante l’adolescenza, alla durissima Gordonstoun (dove venne, purtroppo, anche bullizzato). E per il suo primogenito, William, alunno di istituti privati nel corso dell’infanzia e poi allievo della St.