Cosa guardare su Rakuten TV a settembre

(Di giovedì 29 agosto 2024) ATV è pronta a offrirvi un ritorno dalle vacanze all’insegna dell’intrattenimento. La piattaforma si arricchisce di novità che spaziano dalle ultime uscite cinematografiche ai classici del grande schermo, oltre a una selezione di canali FAST monotematici per tutti i gusti. Nella sezione transactional, il grande cinema vi attende direttamente a casa vostra. Tra le novità spiccano titoli come “Inside Out 2”, il sequel del celebre film di animazione Pixar che continua a conquistare il pubblico globale con le sue avventure emozionali. Per gli amanti dell’azione e del brivido, non potete perdervi “Twisters”, un remake dell’emozionante “Twister” del 1996, con Daisy Edgard-Jones e Glen Powell.