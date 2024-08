Cittadinanza l’influencer Khaby Lame | Sei del posto dove cresci

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024), il tiktoker che ha conquistato il mondo senza dire una parola, oggi parla di diritti e sogni. Partito dal Senegal con la famiglia e arrivato alle case popolari di Chivasso, in provincia di Torino, ha scalato le vette dei social fino a raggiungere Hollywood. Con oltre 160 milioni di follower su TikTok e più di 80 milioni su Instagram,è diventato un’icona globale, ma non ha mai dimenticato le sue origini. “Laitaliana dovrebbe essere un diritto, sei del. Gli altri non devono dirti chi sei“.Leggi anche: Ius scholae, Marina docet: Forza Italia trova finalmente il suoha raccontato la sua esperienza e la lotta per ottenere laitaliana, finalmente arrivata nel 2022. «Mi sentivo italiano già all’asilo – dice – non capisco perché altri ragazzi non possano ottenere lo stesso diritto.