Casarsa ladri di formaggio al supermercato Grana Padano e Parmigiano finiscono sotto chiave | Siamo costretti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Non solo gioielli, computer o cellulari, all‘Eurospar dicompare un cartello dei gestori che si dicono impossibilitati ad esporre GradaReggiano. La causa? I continui furti che hanno colpito il. “Ci scucon la gentile clientela, ma a fronte di continui furti, ci vediamoa non esporre più i prodottiReggiano, i quali naturalmente sono disponibili su richiesta al nostro personale“, si legge questo sui numerosi cartelli stampati ed esposti sulle vetrate dei banchi dei frigoriferi con i prodotti confezionati e su quelle del reparto gastronomia dell’esercizio commerciale. Numerosi anche i cartelli con la stampa della telecamera per ricordare che l’area è “posta a videosorveglianza per ragioni di sicurezza”.