Casargo soccorso fungaiolo di 72 anni A Moggio un cane libero morde un runner 40enne

(Di giovedì 29 agosto 2024)(Lecco) 29 agosto 2024 – Un cercatore di funghi di 72nella tarda mattinata di oggi è scivolato nei boschi di. E' il primodella nuova stagione di caccia ai funghi che si è infortunato sulle montagne della Valsassina. E' caduto nella zona tra Ronco e la Val Marcia, trae Premana. Lo hannoi tecnici delalpino della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, insieme ai soccorritori dell'eliambulanza di Areu di Como. Il 72enne è stato trasferito in elicottero all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni non sono gravi. Ciclista esce di strada Sempre oggi, ma nel pomeriggio, di nuovo i soccorritori valsassinesi hanno recuperato un giovane ciclista di 21che scendeva verso. Non è riuscito a frenare e ad una curva è uscito di strada, finendo in una scarpata.