Beach volley Zoeschg Iurisci partono bene al Mondiale Under 19 di Shangluo! Eliminate in qualificazione Moretti Noviello

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’Italia punta forte sui campioni europei18 nel19 che è scattato ieri ain Cina. La squadra azzurra nel tabellone principale potrà contare solo sulla coppia maschileche ha superato, non senza qualche patema, le qualificazioni, mentre in campo femminile/Novello hanno visto interrompersi subito la loro avventura con la sconfitta al secondo turno delle qualificazioni contro le ceche Nosalkova/Cyrani. In campo maschile gli azzurri hanno dovuto vincere una vera e propria battaglia contro i padroni di casa Yu/Xu per superare il secondo 8che per loro era il primo) turno delle qualificazioni:hanno sconfitto i cinesi in rimonta 2-1 (12-21, 21-15, 17-15) dopo aver perso nettamente il primo set e al terine di un tie break tiratissimo.