Argentinapreso Bertulazzi latitante Br

(Di giovedì 29 agosto 2024) 21.40 E' stato arrestato in Argentina ildelle Brigate Rosse Leonardo.A seguito della revoca dello status di rifugiato,che aveva ottenuto nel 2004,sarà estradato in Italia dove deve scontare 27 anni per sequestro di persona, associazione sovversiva e banda armata. Tra i responsabili del sequestro dell' ing. Piero Costa a Genova nel 1977,si era reso irreperibile dal 1980. Parte del riscatto fu utilizzato per l'acquisto dell'appartamento di via Montalcini 8 a Roma,dove fu tenuto Moro