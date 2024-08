Anziana di 105 anni già in piedi dopo pochi giorni dall’operazione al femore a Pistoia

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 29 agosto 2024)– Già inda un’operazione al. Sarebbe tutto normale se non si trattasse di una paziente di 105. L’signora, in ottime condizioni di salute, si è sottoposta con successo a un intervento chirurgico per frattura dele a, ha festeggiato al San Jacopo, con le nipoti e con il personale del reparto ortopedico, i suoi 105. Il percorso operatorio della signora Lubiana è stato di routine ma la straordinarietà dell’intervento è dovuta, data l’età, alla precoce ripresa della deambulazione grazie alle capacità che sono state messe in campo dai medici che l’hanno operata e da tutti gli operatori che neiimmediatamente successivi l’intervento, ne hanno seguito il decorso.