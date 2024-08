Aggressioni ai medici Aoup | abbiamo fatto molto ma più impegno da società e istituzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Pisa, 28 agosto 2024 - L’non abbassa la guardia sul tema della sicurezza degli operatori sanitari, né minimizza qualunque episodio di insofferenza, violenza solo verbale o anche fisica che si verifichi ai danni degli operatori sanitari in ogni ambiente ospedaliero, che siano i reparti giudicati a maggior rischio dio tutti gli altri contesti lavorativi. Purtroppo il brutale assassinio della psichiatra Barbara Capovani dell’aprile 2023 - una ferita aperta per l’, l’Azienda Usl Toscana nord-ovest di cui era dipendente e l’intera città – è stato uno spartiacque su questo tema e da lì indietro non si torna.