WWE AEW | Xavier Woods sfida Kenny Omega… a Street Fighter!

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Divisi dal wrestling, uniti da una passione. Non è assolutamente inusuale, infatti, che wrestler appartenenti a compagnie rivali mantengano buoni rapporti di amicizia, come accade traOmega. I due sono appassionati videogiocatori, e stavolta l’assist per laglielo ha fornito uno dei picchiaduro più famosi del videgaming, ovverolanciata L’account Twitter ufficiale diha reso nota l’uscita di una nuova collezione del famoso brand.ha espresso tutto il suo entusiasmo, provocando un commento condiscendente diOmega, evidentemente non convinto della competitività del collega. Alloragli ha risposto per le rime: Kenneth! Even though the rest of you is broken, at least your hands still work.