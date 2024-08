Vuelta 2024 tappa 11 | vince Dunbar Ordine d' arrivo e classifica generale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Campus Tecnologico Cortizo Padron (Spagna), 28 agosto- La11 dellaporta la carovana da Campus Tecnologico Cortizo.Padron a Campus Tecnologico Cortizo.Padron dopo 166,5 km e ancora una volta lo fa offrendo una chance ai fuggitivi. A spuntarla nel maxi drappello da 39 unità è Eddie, che con una sparata clamorosa batte i superistiti dell'attacco del mattino, prendendosi una soddistazione (inattesa) dopo una stagione costellate di cadute. L'altra corsa in una vede Primoz Roglic attaccare ancora una volta Ben O'Connor, che cede di nuovo: per la precisione 37'' in una giornata in cui perdono qualcosa anche Richard Carapaz (caduto nella prima parte della frazione), Adam Yates e Florian Lipowitz, con quest'ultimo che passa la maglia bianca al sornione Carlos Rodriguez.